Football. Le SM Caen dévoile son nouveau maillot extérieur

Le SM Caen et son équipementier, Kappa, ont dévoilé le maillot extérieur que porteront les joueurs malherbistes tout au long de la saison 2024-2025. La nouvelle tunique s'inspire une nouvelle fois "des marinières traditionnelles du partenaire Saint James, revisitées dans une version noire et blanche pour une touche contemporaine et sophistiquée. Les bandes horizontales blanches contrastent avec la base noire, créant un look à la fois classique et audacieux", a indiqué le club dans un communiqué.

La marinière version 2024-2025

Le maillot extérieur est disponible dès maintenant à la boutique officielle du SM Caen. Le tant attendu maillot domicile sera quant à lui présenté mercredi 10 juillet, à 17h, devant l'hôtel de Ville.