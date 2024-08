Musique. Orelsan et Gringe : nouvel album et nouveau titre pour l'artiste caennais

C'est officiel, Gringe, l'autre moitié des Casseurs Flowters, s'apprête à dévoiler son nouvel album intitulé "Hypersensible" le 20 septembre 2024. Ce projet inclut évidemment un titre en collaboration avec son partenaire de toujours, Orelsan. Le morceau, intitulé "Feelings", sortira la veille, le 19 septembre, et promet déjà de faire beaucoup de bruit.

Gringe, un rappeur de l'intime

Hypersensible est un album qui s'annonce intense et personnel, avec 14 titres pour une durée totale de 36 minutes. On y retrouve aussi deux autres artistes : Saan et Sidney, et il est déjà disponible à la précommande, ici.

La tracklist de l'album, dévoilée par Gringe. - Lou Escobar

Après avoir marqué les esprits à deux dans le film Comment c'est loin (qu'on vous conseille vivement, surtout si vous connaissez bien Caen), et la série Bloqués, ainsi qu'un album commun, Gringe s'était déjà émancipé du duo avec son premier album solo "Enfant lune" en 2018, rapidement certifié disque d'or. En 2020, il s'est aussi aventuré dans l'écriture avec la publication de son premier livre, Ensemble, on aboie en silence, confirmant son talent pour capturer les émotions.

Le retour de ce duo qui s'est formé au lycée Malherbe à Caen est un événement très attendu, on rappelle que le dernier album d'Orelsan a été certifié triple disque de platine en moins d'un mois (Comprenez 300 000 unités écoulées !). Leur complicité, à la fois sur scène et en dehors, a marqué toute une génération de fans.

En attendant ce moment fort de la rentrée musicale, on se relance "Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flowters".