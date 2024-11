Près de Caen. Le Day Before de Beauregard affiche complet en un temps record pour les Black Eyed Peas et DJ Snake

A peine annoncé, déjà complet. Les 30 000 places pour le premier jour du festival de Beauregard sont déjà toutes écoulées. La billetterie a ouvert mardi 26 novembre à 10h, et 65 minutes après, à 11h05, tout était déjà parti… "record battu", annoncent les organisateurs. Et pour cause, ils ont annoncé hier la programmation pour le Day Before, le 2 juillet : la venue exceptionnelle des Black Eyed Peas et de DJ Snake !

L'année dernière, David Guetta et Zara Larsson avaient déjà enflammé le parc de Beauregard. Cette année John, la mascotte emblématique, remet le couvert, avec deux shows de 75 minutes pour chacun des artistes annoncés. "Non pas un, mais deux spectacles hors normes !"