Hérouville-Saint-Clair. Beauregard 2025 : DJ Snake et les Black Eyed Peas pour le Day Before

Après la première salve d'annonces, confirmant la présence d'Air, Jean-Louis Aubert ou encore Martin Garrix, les organisateurs de Beauregard en remettent une couche ce lundi 25 novembre. Avec une annonce historique : il y aura bien un Day Before le 2 juillet 2025, avec non pas un concert, mais plutôt deux. Alors, qui pour succéder à David Guetta ?

Pour commencer une soirée d'exception, qui de mieux que les Black Eyed Peas, trio historique qui fêtera ses 30 ans en 2025 ? Un véritable appel à la fête, avec les tubes planétaires que sont I Gotta Feeling, Pump It, ou encore Where Is The Love ?.

Un concert qui s'annonce grandiose, mais qui ne sera qu'une moitié de la soirée d'exception promise aux festivaliers. Après eux, un autre DJ qui fait danser la planète entière s'invite : DJ Snake. Celui qui a rempli le Stade de France en à peine trois minutes, soit 80 000 places, prend la direction de la Normandie pour mettre le feu dans le domaine de Beauregard. Ses tubes Taki Taki, Loco Contigo, ou encore Let Me Love You promettent une ambiance rarement vue. "On dit qu'assister à un concert de DJ Snake fait partie de ces expériences à vivre…", salivent les organisateurs du festival.

Un autre groupe ou artiste sera à l'affiche de ce 2 juillet, en ouverture de la soirée. Ensuite, les Black Eyed Peas et DJ Snake assureront un spectacle d'au moins 75 minutes chacun.

La billetterie pour ce Day Before ouvrira mardi 26 novembre à 10h. Et les places risquent de partir très très vite…