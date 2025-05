Football. Edouard Mendy et Riyad Mahrez, deux anciens du HAC, remportent la Ligue des champions asiatique

Sports. Edouard Mendy, originaire du Havre, et Riyad Mahrez, formé par les Ciel et Marine, ont remporté samedi 3 mai la Ligue des champions asiatique avec le club saoudien d'Al-Ahli FC. Ils réalisent un doublé, après avoir décroché la Ligue des champions européenne, respectivement avec Chelsea et Manchester City.