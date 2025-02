Insolite. Découvrez les statues de cire (plus ou moins réussies) des Normands au musée Grévin

On connaît tous le musée Grévin, ce temple du faux qui fait briller les stars… en cire ! Mais savez-vous quels Normands y figurent ?

Le musée Grévin, inauguré en 1882, est un lieu emblématique du 9e arrondissement de Paris. Propriété de la Compagnie des Alpes, il abrite près de 200 statues de cire, de Louis XVI à Michael Jackson en passant par Jeanne d'Arc sur le bûcher. Mais ce n'est pas qu'un simple musée : on y trouve aussi le théâtre Grévin, le Palais des Mirages et des décors baroques impressionnants datant de son ouverture.

L'Académie Grévin, présidée par Stéphane Bern, choisit deux fois par an les nouvelles célébrités qui auront l'honneur d'y figurer. Michel Drucker y a sa place depuis longtemps. D'ailleurs, il n'a pas eu une, mais plusieurs statues à son effigie ! Mais il n'est pas le seul Normand à être immortalisé…

Laetitia Casta, icône de mode made in Normandie

Originaire de Pont-Audemer (Eure), Laetitia Casta est la première Normande à avoir eu son double de cire au musée Grévin. Installée en 2014, sa statue porte une robe Roberto Cavalli identique à celle du Festival de Cannes 2011. "C'est bizarre d'être face à soi", a confié l'actrice et mannequin. Et pour cause : le résultat est bluffant !

Franck Dubosc, l'humour en cire (mais pas trop)

Né au Petit-Quevilly (Seine-Maritime), Franck Dubosc fait partie du gratin du stand-up français. Son double, inauguré en 2010, est une réussite… contrairement à sa version canadienne du musée Grévin de Montréal ! "On ne sait même pas que c'est moi", a-t-il plaisanté. Heureusement, la version parisienne lui ressemble bien plus !

Thomas Pesquet, l'astronaute normand qui plane (au musée)

Thomas Pesquet, le plus célèbre des spationautes français, est originaire de Rouen. Depuis 2022, sa statue trône fièrement dans son scaphandre, prête à décoller pour l'éternité. Lui-même a salué la précision du travail des artistes : "Même ma combinaison est ultra-détaillée !" Pour une fois qu'il est figé sur Terre…

Denis Brogniart, le totem (plus ou moins) normand de la télé

Animateur culte de "Koh-Lanta", Denis Brogniart a fait ses études à Caen et soutient fièrement le SM Caen. Son double de cire a été inauguré en février 2023, flambeau en main, dans un décor reprenant le célèbre "conseil" de l'émission. "C'est fou, c'est moi", a réagi l'animateur en découvrant sa réplique et s'amusant de son nez qu'il trouve un peu trop grand !

Tony Parker, le Normand d'adoption

Le quadruple champion NBA n'est pas né en Normandie, mais il en est tombé amoureux en achetant un haras dans l'Orne. Premier basketteur à avoir sa statue chez Grévin, Tony Parker a découvert son double en 2017, prêt à passer le ballon. Et si sa statue finit par porter le maillot du Stade Malherbe, on saura que la Normandie l'a définitivement conquis !

Marcel Proust, la littérature en cire

L'écrivain Marcel Proust, auteur d'A la recherche du temps perdu, a rejoint le musée Grévin en 2019. Un hommage tardif à ce génie de la littérature, qui aurait peut-être trouvé que la cire fige bien mieux le temps que ses propres mots…

Et la liste pourrait s'agrandir…

Stéphane Bern, installé dans le Perche (côté non normand, dommage !), préside l'Académie Grévin et décide donc des prochaines personnalités honorées. Qui sera le prochain Normand à être immortalisé ? Orelsan en survêtement et micro en main ? Charlie Dalin sur son bateau ? Notre cher Pierre Garnier, trophée de la Star Academy à la main ? Affaire à suivre…