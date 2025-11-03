En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
Dieppe. Alpine A390 : les commandes ouvrent ce mardi, découvrez son prix de vente

Economie. Les commandes sont ouvertes pour la France dès mardi 4 novembre 2025 pour la nouvelle Alpine A390, assemblée à Dieppe dans l'usine historique. Les premiers véhicules doivent être disponibles dès la fin de l'année 2025.

Publié le 03/11/2025 à 11h57, mis à jour le 03/11/2025 à 12h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Les commandes pour la nouvelle Alpine A390 sont ouvertes à partir du mardi 4 novembre. - Pierre Durand-Gratian

C'est une révolution pour Alpine, la marque de Renault, qui lance un véhicule d'un format tout nouveau pour elle. L'Alpine A390, un SUV sportif, qualifié de Sport Fastback, a été présentée en première mondiale à Dieppe, là où est née la marque et là où elle est assemblée, au mois de mai. 

Désormais, les commandes ouvrent pour la France, mardi 4 novembre, comme le fait savoir la marque dans un communiqué. La version GT sera disponible dès l'ouverture des commandes à partir de 67 500€. Il faudra patienter jusqu'à début 2026 pour la version GTS, accessible à partir de 78 000€. Les premiers véhicules doivent être disponibles en Alpine Store d'ici la fin de l'année.

A lire aussi. J'ai testé l'Alpine A290, la citadine sportive de la marque dieppoise

Un assemblage à Dieppe

L'Alpine A390 est entièrement conçue et fabriquée en France avec l'assemblage à Dieppe, les moteurs électriques produits à Cléon près de Rouen et les batteries à Douai. La version GT, la première à être disponible, développe 400 chevaux et promet une accélération de 0 à 100km/h en 4,8 secondes et jusqu'à 555km d'autonomie. Lors de la présentation du véhicule, Luca De Meo, alors encore P.-D.G. de Renault Group, promettait que l'agilité de l'A110 était conservée dans cette cinq places, malgré 4,6m de long pour 1,9m de large et un coffre de 532L. 

