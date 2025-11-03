Dieppe. Alpine A390 : les commandes ouvrent ce mardi, découvrez son prix de vente

C'est une révolution pour Alpine, la marque de Renault, qui lance un véhicule d'un format tout nouveau pour elle. L'Alpine A390, un SUV sportif, qualifié de Sport Fastback, a été présentée en première mondiale à Dieppe, là où est née la marque et là où elle est assemblée, au mois de mai.

Désormais, les commandes ouvrent pour la France, mardi 4 novembre, comme le fait savoir la marque dans un communiqué. La version GT sera disponible dès l'ouverture des commandes à partir de 67 500€. Il faudra patienter jusqu'à début 2026 pour la version GTS, accessible à partir de 78 000€. Les premiers véhicules doivent être disponibles en Alpine Store d'ici la fin de l'année.

Un assemblage à Dieppe

L'Alpine A390 est entièrement conçue et fabriquée en France avec l'assemblage à Dieppe, les moteurs électriques produits à Cléon près de Rouen et les batteries à Douai. La version GT, la première à être disponible, développe 400 chevaux et promet une accélération de 0 à 100km/h en 4,8 secondes et jusqu'à 555km d'autonomie. Lors de la présentation du véhicule, Luca De Meo, alors encore P.-D.G. de Renault Group, promettait que l'agilité de l'A110 était conservée dans cette cinq places, malgré 4,6m de long pour 1,9m de large et un coffre de 532L.