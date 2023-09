Près de Caen. Consommateur de cannabis, il servait de nourrice à un dealer

Le 1er mai 2022, des policiers patrouillent à Fontenay-le-Marmion, au sud de Caen. Ils remarquent une voiture en stationnement avec deux personnes à bord. Ils demandent au conducteur les papiers du véhicule et son permis de conduire. Celui-ci dissimule alors un objet qui s'avérera être une petite balance. La porte du passager est ouverte, et une forte odeur de cannabis s'en dégage. Sur le siège, un paquet contenant du cannabis est posé.

Nourrice sous la contrainte physique

Le véhicule, emmené au poste de police, est complètement fouillé. Une perquisition est effectuée au domicile du conducteur. Une somme de 300 euros, deux emballages vides de cannabis, un couteau avec des traces d'héroïne, 100 g d'herbe et 44 g de résine sont retrouvés. Entendu, le prévenu dit que le cannabis était pour sa consommation personnelle. Il finira par avouer qu'il sert de "nourrice" à un dealer, dont il refuse de communiquer le nom par peur de représailles.

Jugé au tribunal de Caen ce jeudi 21 septembre, il explique qu'il est allé un soir en boîte, qu'il y a eu une bagarre à la sortie et qu'il a donné un coup à une personne pour défendre un ami. Puis, il est parti en ville. Une voiture l'a coincé et un homme lui a demandé d'être nourrice pour lui. Il a refusé et l'autre l'a menacé de s'en prendre à sa famille. Pour la protéger, le jeune homme de 20 ans a fini par accepter.

Aussi coupable qu'un vendeur

La présidente lui fait remarquer qu'il aurait pu demander la protection de la police. Il répond qu'il ne pouvait pas, par crainte de vengeance. Sa situation personnelle est évoquée. Il est étudiant en alternance dans le BTP et son casier judiciaire est vierge. Dans son réquisitoire, la procureure lui signifie qu'une nourrice est tout aussi coupable, car elle participe à la vente de stupéfiants.

Après délibéré, le prévenu écope de 2 mois de prison avec sursis simple, confiscations des scellés. Il devra également régler 127 euros de frais de procédure.