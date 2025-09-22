En ce moment Je pars mais je reste Charles DORÉ
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Près de Rouen. Il reconnaît sa voiture volée et fait arrêter les voleurs

Sécurité. Deux jeunes hommes de 20 et 16 ans ont été interpellés vendredi 19 septembre à Rouen. Ils étaient à bord d'un véhicule volé que le propriétaire avait reconnu. Ce dernier a appelé la police.

Publié le 22/09/2025 à 14h09 - Par Gilles Anthoine
Près de Rouen. Il reconnaît sa voiture volée et fait arrêter les voleurs
Il repère sa voiture volée dans les rues de Déville-lès-Rouen. L'homme poursuit ses voleurs jusqu'à l'arrivée de la police. - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Ce propriétaire de voiture a eu de la chance et de bons réflexes. L'homme qui s'était fait voler son véhicule depuis une semaine, a reconnu sa voiture à Déville-lès-Rouen. Il l'a suivie. Se sentant surveillé, le conducteur a percuté un trottoir, crevant un pneu.

• A lire aussi. Près de Rouen. Un vigile arrive à arrêter un voleur récidiviste

Ils ont menacé le propriétaire

Les deux hommes présents dans la voiture ont alors pris la fuite en empruntant le bus de la ligne T2. Le propriétaire de la voiture volée a prévenu la police et a suivi les jeunes hommes à vélo. Ils se sont arrêtés à hauteur des Docks76 à Rouen. Ils ont menacé le propriétaire mais la police est intervenue à ce moment.

Les deux hommes de 20 et 16 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue vendredi 19 septembre.

• A lire aussi. Près de Rouen. Un faux agent des eaux vole de l'argent liquide et des bijoux à une vieille dame

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Près de Rouen. Il reconnaît sa voiture volée et fait arrêter les voleurs
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple