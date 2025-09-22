Près de Rouen. Il reconnaît sa voiture volée et fait arrêter les voleurs

Ce propriétaire de voiture a eu de la chance et de bons réflexes. L'homme qui s'était fait voler son véhicule depuis une semaine, a reconnu sa voiture à Déville-lès-Rouen. Il l'a suivie. Se sentant surveillé, le conducteur a percuté un trottoir, crevant un pneu.

Ils ont menacé le propriétaire

Les deux hommes présents dans la voiture ont alors pris la fuite en empruntant le bus de la ligne T2. Le propriétaire de la voiture volée a prévenu la police et a suivi les jeunes hommes à vélo. Ils se sont arrêtés à hauteur des Docks76 à Rouen. Ils ont menacé le propriétaire mais la police est intervenue à ce moment.

Les deux hommes de 20 et 16 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue vendredi 19 septembre.

