En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Près de Rouen. Un vigile arrive à arrêter un voleur récidiviste

Sécurité. Un homme de 41 ans a été arrêté mercredi 27 août alors qu'il venait de voler un casque d'une valeur de 290 euros dans un supermarché d'Elbeuf. Il n'en était pas à son premier larcin.

Publié le 28/08/2025 à 14h09 - Par Gilles Anthoine
Près de Rouen. Un vigile arrive à arrêter un voleur récidiviste
Un homme a été arrêté pour avoir volé un casque audio d'une valeur de 290 euros. Ce n'était pas son premier larcin. - Justine Carrère

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un vigile du supermarché Leclerc d'Elbeuf a mis fin à une série de vols. Mercredi 27 août à 19h50, il appelle la police. L'homme retient un homme de 41 ans qui vient de voler un casque audio d'une valeur de 290 euros. Le voleur avait passé les caisses avec le casque sur la tête, sans payer.

A lire aussi. Près de Falaise. Un incendie brûle un hectare de sous-bois

Un ordinateur déjà volé dans le même magasin

Ce même malfaiteur avait déjà volé un ordinateur lundi 25 août. L'homme aurait commis plusieurs autres larcins dans ce même supermarché dans les semaines précédentes, sans jamais se faire prendre. Les vidéos de surveillance de l'établissement le confondent. L'homme a été placé en garde à vue.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux
Grand T1 avec place de parking à St Ferjeux Besançon (25000) 580€ Découvrir
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre
Villa à ST PRIEST (RHONE) à vendre Saint-Priest (69800) 430 000€ Découvrir
Automobile
Renault Kangoo
Renault Kangoo Noyal-sur-Vilaine (35530) 21 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
IPHONE 13 PRO MAX 512GB
IPHONE 13 PRO MAX 512GB Paris (75001) 150€ Découvrir
barre de son DENON
barre de son DENON Vernon (27200) 100€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Près de Rouen. Un vigile arrive à arrêter un voleur récidiviste
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple