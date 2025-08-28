Près de Rouen. Un vigile arrive à arrêter un voleur récidiviste

Un vigile du supermarché Leclerc d'Elbeuf a mis fin à une série de vols. Mercredi 27 août à 19h50, il appelle la police. L'homme retient un homme de 41 ans qui vient de voler un casque audio d'une valeur de 290 euros. Le voleur avait passé les caisses avec le casque sur la tête, sans payer.

Un ordinateur déjà volé dans le même magasin

Ce même malfaiteur avait déjà volé un ordinateur lundi 25 août. L'homme aurait commis plusieurs autres larcins dans ce même supermarché dans les semaines précédentes, sans jamais se faire prendre. Les vidéos de surveillance de l'établissement le confondent. L'homme a été placé en garde à vue.