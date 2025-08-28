Près de Falaise. Un incendie brûle un hectare de sous-bois

Une quarantaine de sapeurs-pompiers de douze centres de secours ont été mobilisés mercredi 27 août. Un feu de sous-bois s'est déclenché vers 17h45 sur le site naturel de la Brêche au Diable, à Potigny près de Falaise.

Des opérations toujours en cours

Au moins un hectare de parcelle a été brûlé. Les pompiers ont fixé l'incendie en début de soirée. Ce jeudi matin, le dispositif a été allégé, néanmoins les opérations de noyage et d'extinction des points chauds persistants se poursuivent "en attendant la pluie prévue cet après-midi", indique les secours.