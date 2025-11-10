En ce moment SOME SAY NEA
Près de Fécamp. Un septuagénaire vole à District Center et La Foir'Fouille et tente de prendre la fuite en voiture

Sécurité. Samedi 8 novembre, la police est intervenue sur la zone commerciale de Saint-Léonard pour des vols dans les magasins District Center et La Foir'Fouille. L'auteur, un homme de 72 ans, a tenté de prendre la fuite en voiture.

Publié le 10/11/2025 à 14h32 - Par iGilles Anthoine
Un septuagénaire, qui a volé dans des commerces de la zone commerciale de Saint-Léonard, a tenté de prendre la fuite en voiture. - Justine Carrère

Le papi voleur ne semblait pas enclin à assumer ses actes.

Samedi 8 novembre dans l'après-midi, la police est appelée pour se rendre sur la zone commerciale de Saint-Léonard pour un vol en cours. Un client aurait dérobé un pull à District Center. Il a laissé le vêtement dans son véhicule avant de poursuivre ses courses à La Foir'Fouille.

Sur place, les policiers tombent sur un témoin qui a tenté de retenir l'individu, en vain. L'homme a pris la fuite avec sa voiture. Il sera rapidement interpellé par la police alors qu'il tentait de se cacher dans un petit chemin.

Le septuagénaire gifle le témoin pour prendre la fuite

Il s'agit d'un homme de 72 ans. Les forces de l'ordre retrouveront sur lui une pince coupante. Dans sa voiture se trouvaient des paires de chaussettes et une horloge volées. Le pull, pour lequel la police avait été appelée, avait été rendu au magasin avant que le septuagénaire prenne la fuite, tout en giflant le témoin qui tentait de le retenir.

L'homme a fini par reconnaître les vols. Sa voiture a été placée en fourrière.

