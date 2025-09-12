People. Il a aujourd'hui 83 ans : Michel Drucker révèle enfin son secret de longévité

A 83 ans aujourd'hui, le 12 septembre étant son anniversaire, Michel Drucker n'a toujours pas mis un pied dans la case "retraite". Depuis plus de six décennies, il accompagne les Français avec son fauteuil rouge, son ton bienveillant et son énergie intacte. De Stars à Vivement Dimanche, il est devenu un pilier de la télé nationale, presque un membre de la famille. Et le plus fou ? Il n'a pas du tout l'intention de raccrocher le micro.

Sa méthode pour durer : sobriété et rigueur

Interrogé par Télé 7 Jours, l'animateur a expliqué son hygiène de vie stricte. "Je n'ai jamais fumé ni bu”, affirme-t-il, catégorique. Puis il ajoute une phrase qui en dit long : "La télévision est une drogue dure, et pour exercer longtemps ce métier, il faut s'y préparer."

Pas de nuits blanches, pas de soirées arrosées, pas d'excès : un rythme presque spartiate qui, à l'évidence, lui réussit. Il ajoute : "Je suis marié depuis 53 ans.” Un rappel subtil que la stabilité affective fait partie de sa recette de longévité.

Deux opérations à cœur ouvert… mais une volonté intacte

Evidemment, la route n'a pas toujours été sans obstacle. En 2020 puis en 2023, Michel Drucker a dû subir deux lourdes opérations à cœur ouvert. Un coup de massue, qu'il raconte avec sincérité : "A chaque fois, j'ai vraiment cru que je ne m'en sortirais pas.” Mais il a tenu bon, grâce à sa force mentale et au soutien de ses proches : "Ce qui m'a fait tenir, c'est ma famille… et mes patrons, qui m'ont promis de m'attendre le temps qu'il faudrait.”

Une inspiration dans un monde épuisé

A l'heure où le burn-out explose et où l'on glorifie parfois les excès, Michel Drucker fait figure d'exception. Pas besoin de gourou, ni de retraite spirituelle : il prouve qu'avec un peu de discipline, beaucoup de passion et un moral en acier, on peut durer… longtemps. Très longtemps.

Alors, faut-il vraiment troquer le mojito contre une camomille pour lui ressembler ? Si c'est la clé pour garder la vitalité de Michel Drucker à 83 ans, difficile de dire non.