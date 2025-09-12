En ce moment Coeur maladroit MARINE
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

People. Il a aujourd'hui 83 ans : Michel Drucker révèle enfin son secret de longévité

Société. Toujours là, toujours souriant, toujours fidèle au poste ! Michel Drucker livre les clés de sa résistance hors norme. Lors de la sortie de son autobiographie "Avec le temps…", le Normand de 83 ans raconte comment il a traversé les décennies sans s'épuiser : zéro cigarette, zéro alcool, mais une discipline en béton armé.

Publié le 12/09/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
People. Il a aujourd'hui 83 ans : Michel Drucker révèle enfin son secret de longévité
Une carrière télé immense… et toujours en marche. Michel Drucker s'est confié sur sa longévité - Capture d'écran Youtube : Les coulisses de la Télévision

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A 83 ans aujourd'hui, le 12 septembre étant son anniversaire, Michel Drucker n'a toujours pas mis un pied dans la case "retraite". Depuis plus de six décennies, il accompagne les Français avec son fauteuil rouge, son ton bienveillant et son énergie intacte. De Stars à Vivement Dimanche, il est devenu un pilier de la télé nationale, presque un membre de la famille. Et le plus fou ? Il n'a pas du tout l'intention de raccrocher le micro.

Sa méthode pour durer : sobriété et rigueur

Interrogé par Télé 7 Jours, l'animateur a expliqué son hygiène de vie stricte. "Je n'ai jamais fumé ni bu”, affirme-t-il, catégorique. Puis il ajoute une phrase qui en dit long : "La télévision est une drogue dure, et pour exercer longtemps ce métier, il faut s'y préparer."

Pas de nuits blanches, pas de soirées arrosées, pas d'excès : un rythme presque spartiate qui, à l'évidence, lui réussit. Il ajoute : "Je suis marié depuis 53 ans.” Un rappel subtil que la stabilité affective fait partie de sa recette de longévité.

Deux opérations à cœur ouvert… mais une volonté intacte

Evidemment, la route n'a pas toujours été sans obstacle. En 2020 puis en 2023, Michel Drucker a dû subir deux lourdes opérations à cœur ouvert. Un coup de massue, qu'il raconte avec sincérité : "A chaque fois, j'ai vraiment cru que je ne m'en sortirais pas.” Mais il a tenu bon, grâce à sa force mentale et au soutien de ses proches : "Ce qui m'a fait tenir, c'est ma famille… et mes patrons, qui m'ont promis de m'attendre le temps qu'il faudrait.”

Une inspiration dans un monde épuisé

A l'heure où le burn-out explose et où l'on glorifie parfois les excès, Michel Drucker fait figure d'exception. Pas besoin de gourou, ni de retraite spirituelle : il prouve qu'avec un peu de discipline, beaucoup de passion et un moral en acier, on peut durer… longtemps. Très longtemps.

Alors, faut-il vraiment troquer le mojito contre une camomille pour lui ressembler ? Si c'est la clé pour garder la vitalité de Michel Drucker à 83 ans, difficile de dire non.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
People. Il a aujourd'hui 83 ans : Michel Drucker révèle enfin son secret de longévité
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple