People. Michel Drucker fête ses 83 ans : l'enfant de Vire devenu baromètre de l'intemporalité

Né à Vire le 12 septembre 1942, Michel Drucker fête aujourd'hui ses 83 ans. Le Normand a passé les premières années de sa vie dans cette ville du Calvados, en plein cœur du bocage. En particulier le quartier de la gare, où il a grandi : "C'est mon enfance et les amis que j'ai gardés sont encore là", confiait-il en 2021 dans un entretien avec l'office du tourisme de Vire. Il a aussi conservé un souvenir très personnel de son père : "La plaque du Docteur Drucker, Pneumologue, Accouchement, avec les horaires du cabinet… je l'ai dans mon bureau à Paris."

Michel Drucker a laissé une trace sur place, puisqu'une salle de spectacle porte son nom : il s'agit de la Halle Michel Drucker. L'animateur, promu commandant de la Légion d'honneur en 2024, s'est également produit en ville, par exemple en 2017. Il revient également régulièrement en ville, notamment pour y dédicacer ses livres... et retrouver, certainement, une part d'enfance.

Quelques dates clés de la carrière de Michel Drucker

• 1964 : Débuts à l'ORTF comme stagiaire au service des sports.

• 1965 : Première apparition à la télévision dans Sports Dimanche.

• 1968 : Licencié de l'ORTF après avoir soutenu la grève de mai 1968.

• 1972 : Lancement de Tempo sur la première chaîne de l'ORTF.

• 1975 : Animation de Les Rendez-vous du dimanche sur TF1.

1982 : Création de Champs-Elysées sur Antenne 2.

• 1990 : Passage sur TF1 avec Stars 90.

• 1994 : Retour sur France 2 avec Studio Gabriel.

• 1998 : Lancement de Vivement dimanche sur France 2.

• 2000 : Vente de sa société de production DMD Productions.

• 2006 : Commentateur du concours Eurovision.

• 2010 : Retour de Champs-Elysées après 18 ans d'absence.

• 2016 : Début de son one-man-show Seul… avec vous.

• 2023 : Prolongation de Vivement dimanche sur France 3, avec un retour prévu pour les JO de Paris 2024.

15 Emissions clés de Michel Drucker

• Sports Dimanche (1964)

• Les Coulisses de l'exploit (1965)

• Tilt (1966)

• Tempo (1972)

• Les Rendez-vous du dimanche (1975)

• Stars (1980)

• Champs-Elysées (1982)

• La Grande Parade (1976-1982)

• Studio Gabriel (1994)

• Vivement dimanche (1998)

• Tenue de soirée (2006)

• Le Grand Show (2012-2018)

• L'Eté indien (2014)

• Samedi soir, c'est parodie (2018)

• De vous à moi (2021-2023)

Michel Drucker, baromètre de l'intemporalité

Avec plus de 50 ans de présence ininterrompue à la télévision, Michel Drucker est devenu un repère de stabilité pour les Français. Il est tellement associé à la télévision qu'il est parfois perçu comme "immortel", il incarne une véritable légende vivante du PAF (Paysage audiovisuel français). Son rôle emblématique ne se limite donc pas aux plateaux télévisés, mais s'étend bien au-delà, touchant à l'imaginaire collectif et à l'humour populaire.

L'humoriste Laurent Gerra le parodie régulièrement, soulignant son caractère inamovible et éternel dans le paysage audiovisuel. Gad Elmaleh en plaisante souvent, disant que "Drucker est à la télé depuis tellement longtemps qu'on retrouvera des images de lui sur les premières caméras des Frères Lumière".

Même Squeezie, la star des jeunes générations sur YouTube, s'est amusé à mentionner Michel Drucker comme une figure indéboulonnable de la télé. Dans l'épisode 108 - On est les vieux des jeunes - de la série Bloqués, Orelsan et Gringe comparent les références de leur jeunesse avec celles des jeunes d'aujourd'hui et Orelsan fait remarquer que "pour eux Michel Drucker, c'est comme Michel Drucker pour nous".

La longévité exceptionnelle de Drucker lui permet ainsi de rester une référence aussi bien pour les jeunes que pour les plus anciens, si bien qu'on a même recensé une liste de films… Où il joue son propre rôle, tant il est emblématique.

• 1972 : L'aventure c'est l'aventure de Claude Lelouch : lui-même

• 1977 : Comme sur des roulettes de Nina Companeez : lui-même

• 1984 : Abel Gance et son Napoléon de Nelly Kaplan : voix

• 2005 : L'Antidote de Vincent de Brus : lui-même

• 2012 : Stars 80 de Frédéric Forestier et Thomas Langmann : lui-même (voix)

• 2013 : La Grande Boucle de Laurent Tuel : lui-même

• 2014 : Avis de mistral de Roselyne Bosch : lui-même

• 2014 : Elle l'adore de Jeanne Herry : lui-même

• 2016 : Arrête ton cinéma ! de Diane Kurys : lui-même

• 2017 : Coexister de Fabrice Eboué : lui-même

• 2018 : Guy d'Alex Lutz : lui-même

• 2019 : Toute ressemblance de Michel Denisot : lui-même

• 2020 : Aline de Valérie Lemercier : lui-même

• 2020 : C'est la vie de Julien Rambaldi : lui-même

Pour conclure, nous souhaitons à ce fier Normand un très joyeux anniversaire !