Patrimoine. Découvrez le classement des meilleurs villages normands : le vôtre est-il dans le top ?

Chaque année, on entend parler des "villes les plus agréables/où il fait le meilleur vivre" de la Normandie, mais cette fois-ci, fini de ne mettre la lumière que sur les grandes villes ! On a décidé de se poser la question autrement : quel est le meilleur village de Normandie ?

Pour répondre à cette question brûlante, Ville de Rêve, un site réputé pour ses classements ultra-détaillés des villes de France, a sorti son verdict.

Une méthodologie sérieuse pour un classement ultra-objectif

Derrière ce classement, il y a une vraie machine de guerre : tout est basé sur des faits, des chiffres et des statistiques. Le site analyse 19 catégories différentes, allant de la qualité de vie à la sécurité, en passant par la météo, l'accessibilité, et même le dynamisme économique. Pas de place pour les coups de cœur subjectifs ici !

Le score global de chaque village est calculé en prenant en compte trois dimensions : la comparaison nationale, la comparaison avec des villages similaires, et enfin, la comparaison avec les villages voisins. Une fois que tout est mis en balance, un score final est attribué, permettant de déterminer quel village sort du lot.

Les meilleurs villages de Normandie en 2024 : Le Top 10

Alors, quels sont les villages normands qui arrivent en tête de ce classement implacable ? Voici les résultats (et pas de triche, promis) :

Honfleur (Calvados) – Score : 81,2

Un village qui respire l'histoire et l'art, et qui ne cesse de séduire les visiteurs avec son port pittoresque et ses ruelles charmantes.

Petit-Caux (Seine-Maritime) – Score : 81,1

Un petit coin de paradis où nature et tranquillité se rencontrent, parfait pour ceux qui cherchent à fuir le tumulte des grandes villes.

Souleuvre en Bocage (Calvados) – Score : 79,6

Entre bocages verdoyants et patrimoine historique, ce village a tout pour plaire aux amoureux de la nature.

Houppeville (Seine-Maritime) – Score : 78,7

Un village discret, mais qui se distingue par son dynamisme et son cadre de vie agréable.

Lyons-la-Forêt (Eure) – Score : 78,6

Un village où l'on se sent comme dans un film, avec ses maisons à colombages et ses ruelles typiques. Un vrai coup de cœur !

Vire Normandie (Calvados) – Score : 78,4

Une ville dans le classement des villages ? Voilà qui est surprenant ! Mais ce n'est pas nous qui faisons les règles… Et il faut dire que Vire est une ville qui combine la beauté des paysages normands et un riche patrimoine historique. Impossible de ne pas tomber sous son charme.

La Hague (Manche) – Score : 77,9

Un village qui, avec ses paysages côtiers sauvages, est un véritable havre de paix pour les amateurs de grand air.

Rives-en-Seine (Seine-Maritime) – Score : 77,2

Un village où l'on trouve un bel équilibre entre nature et modernité, idéal pour ceux qui veulent un cadre de vie paisible sans renoncer aux commodités.

Maisons (Calvados) – Score : 76,6

Charmant, calme et accueillant, Maisons est un village qui séduit par son atmosphère chaleureuse et son côté authentique.

Blangy-le-Château (Calvados) – Score : 76,6

Un petit village qui, avec son château et ses paysages verdoyants, offre un cadre de vie idyllique pour ses habitants.

Pourquoi ce classement est-il important ?

Ce classement n'est pas qu'une simple liste de villages mignons à visiter. Il permet surtout de mettre en lumière des communes qui réussissent à allier qualité de vie, dynamisme économique, et respect de l'environnement.