Les Daft Punk résistent à Jenifer en France

Du côté des singles, Robin Thicke détrône les Français avec son tube "Blurred Lines". Quant au Belge Stromae, il s'offre une belle entrée à la 3e place, fort d'un gros buzz sur Internet pour son nouveau titre "Formidable".

Voici le classement hebdomadaire des dix meilleures ventes d'albums et de singles réalisées sur iTunes en France avec Relaxnews.

Top Albums

1 (=) Daft Punk, "Random Access Memories"

2 (E) Jenifer, "Ma Déclaration"

3 (-1) Maître Gims, "Subliminal"

4 (E) Lacrim, "Né pour mourir"

5 (E) Bruno Mars, "Unorthodox Jukebox"

6 (E) Robin Thicke, "Blurred Lines"

7 (E) "NRJ Hit List 2013"

8 (-5) Fauve, "Blizzard"

9 (E) Queens of the Stone Age, "...Like Clockwork"

10 (-6) Bande originale du film "The Great Gatsby"

Top Singles

1 (+1) Robin Thicke, "Blurred Lines" (feat. T.I. & Pharrell)

2 (-1) Daft Punk, "Get Lucky" (feat. Pharrell Williams)

3 (E) Stromae, "Formidable"

4 (-1) Maître Gims, "Bella"

5 (=) Major Lazer, "Watch Out For This (feat. Busy Signal, The Flexican & FS Green)

6 (+1) Alex Hepburn, "Under"

7 (-3) Macklemore & Ryan Lewis, "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)

8 (-2) Maître Gims, "J'me tire"

9 (-1) Passenger, "Let Her Go"

10 (E) James Arthur, "Impossible"

Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 3 au 9 juin 2013.