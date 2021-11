Keen'V et Stromae en tête des ventes musicales sur iTunes France

Keen'V envoie aux oubliettes Rohff, leader la semaine précédente avec les préventes de "PDRG". Le chanteur rouennais adepte de ragga dancehall devance la belle remontée de Daft Punk. "Random Access Memories" du duo électro progresse de trois places.

La tendance est aussi à la hausse pour Stromae. L'artiste belge grimpe de quatre places avec son dernier opus, "Racine carrée". Il domine également le classement des meilleures ventes de singles sur iTunes dans l'Hexagone, avec "Papaoutai", toujours premier. Stromae occupe aussi le top 10, avec "Formidable".

Top Albums

1 (E) Keen'V, "Ange ou démon"

2 (+3) Daft Punk, "Random Access Memories"

3 (+4) Stromae, "Racine carrée"

4 (E) "NRJ Party Hits Only 2013"

5 (+1) Bruno Mars, "Unorthodox Jukebox"

6 (-3) Olympe, "Olympe"

7 (+1) Maître Gims, "Subliminal"

8 (E) H1ts été 2013

9 (E) David Guetta, "Nothing But the Beat Ultimate"

10 (E) Fauve, "Blizzard"

Top Singles

1 (=) Stromae, "Papaoutai"

2 (+1) Avicii, "Wake Me Up"

3 (-1) Robin Thicke, "Blurred Lines" (feat. T.I. & Pharrell Williams)

4 (=) Daft Punk, "Get Lucky" (feat. Pharrell Williams)

5 (=) Maître Gims, "Bella"

6 (=) Bruno Mars, "Treasure"

7 (+1) James Arthur, "Impossible"

8 (-1)Major Lazer, "Watch Out For This" (feat. Busy Signal, The Flexican & FS Green)

9 (=) Keen'V, "La Vie du bon côté"

10 (=) Stromae, "Formidable"

Ces classements correspondent aux ventes sur iTunes France du 29 juillet au 4 août 2013.