Shakira première sur les réseaux sociaux

1. Shakira

Plus de 2,4 millions de personnes parlent d'elle sur Facebook cette semaine suite à sa publication de jolies photos de famille sur son compte.

2. Taylor Swift

Taylor Swift a enregistré 11 millions de vues supplémentaires sur sa chaîne YouTube et 450.000 nouveaux fans cette semaine.

3. Britney Spears

Britney a posté la "recette" de son huitième album sur Facebook, qui lui a valu plus de 64.000 mentions "j'aime".

4. Justin Bieber

Plus de 400.000 retweets pour Justin cette semaine car le chanteur a sorti une application, appelée The Key, pour que ses fans puissent se réveiller en l'écoutant et l'a bien sûr promue sur Twitter.

5. One Direction

À l'approche de la sortie du premier documentaire sur le boys band, les fans relaient l'info. La bande-annonce du film a déjà été vue 29 millions de fois sur YouTube.

6. Jennifer Lopez

Alors que des rumeurs de plus en plus incessantes annoncent le retour de J-Lo dans l'émission "American Idol", la belle Latine engrange plus de 500.000 nouveaux adeptes sur les réseaux.

7. Pitbull

Pitbull s'est associé à Flo-Rida pour son nouveau single et a publié une photo d'eux sur Facebook, qui a reçu plus de 98.000 "j'aime".

8. Pink

Pink a répondu aux questions des Twittos la semaine dernière et a accumulé 171.000 nouveaux membres.

9. Katy Perry

Katy a publié des infos sur son nouvel album et a ainsi attiré 500.000 nouveaux fans.

10. Lady Gaga

Gaga a fait son grand retour sur Twitter en dévoilant les paroles de son prochain single, ce qui lui a valu 245.000 nouveaux aficionados.

Starcount.com agrège les données des 11 réseaux sociaux les plus influents pour évaluer le succès des stars, marques, sportifs et autres objets de divertissement sur les réseaux sociaux. L'application Fan Chart est disponible sur Android et iOS. Voir le site pour plus de détails : http://www.starcount.com/pages/score.