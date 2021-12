Rouen. Avec Pépites, les créateurs à l'honneur

Bijoux, vêtements brodés, accessoires chinés, etc. Neuf créateurs normands sont réunis dans cette nouvelle boutique de pépites. Alexia Langevin, de la marque Corail menthe, propose pour sa part des bijoux, boucles d'oreilles et pendentifs. "L'intérêt de notre boutique c'est ce projet collectif qui nous permet d'être présents à tour de rôle dans la boutique et de pouvoir échanger avec nos clients qui par ailleurs peuvent découvrir nos productions sur nos sites Internet individuels", présente la jeune créatrice.