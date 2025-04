Barfleur. Fin de chantier pour la station SNSM, le préfet maritime visite les locaux

Mercredi 23 avril, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord Benoit de Guibert s'est rendu à la station SNSM de Barfleur dont le chantier de réhabilitation s'achève. Le vice-amiral d'escadre est venu féliciter personnellement les 35 bénévoles de la station qui s'implique quotidiennement pour la sécurité des marins. "Aujourd'hui, la SNSM est appelée sur plus de la moitié des interventions menées en mer par le CROSS Jobourg, les bénévoles sont d'un dévouement et d'une rapidité que je tiens à saluer tout particulièrement", confie-t-il. En effet les sauveteurs sont appelés en moyenne 15 fois par an et souvent de nuit, dans des conditions difficiles. "Les travaux menés par la station permettront aux équipes d'être encore plus opérationnelles", remarque encore l'officier général.

Des nouveaux locaux pour le confort des bénévoles

Après six mois de travaux, la station SNSM de Barfleur dans le Val de Saire est flambant neuve. Le chantier visait la rénovation des locaux, vieux de 160 ans, avec pour principal objectif le confort des 35 bénévoles barfleurais. "Il y a eu une extension dans une courette sur l'arrière, pour installer des sanitaires, un vestiaire ou encore un bureau", explique Philippe Lukowski, le président de la station. Le garage aussi a été agrandi pour accueillir un nouveau moyen amphibie de 7 mètres qui devrait arriver en 2026.

Une partie dédiée à l'histoire de la station

Dans les locaux rénovés, une grande partie a été transformée en musée. "La station fête ses 160 ans cette année, une première exposition retrace son histoire depuis 1865, une autre viendra par la suite, elle concernera un peu plus le sauvetage de nos jours. Au centre se trouve l'ancien canot de la SNSM de Barfleur qui est abrité ici depuis son retrait en 1994", détaille encore le président de la station.