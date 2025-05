Cherbourg. Des enfants rencontrent Louis Duc et le préfet maritime lors du championnat de voile

Du lundi 19 au mercredi 21 mai, le port de Cherbourg a accueilli le championnat de France de la Marine nationale de voile. Dans la plus grande rade de France, 40 compétiteurs répartis en huit équipages se sont affrontés sur plusieurs manches.

Louis Duc et le préfet maritime répondent aux élèves

Mardi 20 mai, les CM2 de l'école Dujardin et les 5e du collège Saint-Joseph ont été invités à rencontrer les skippers dans le port Chantereyne. Le célèbre navigateur manchois Louis Duc qui a participé au Vendée Globe 2024-2025 ainsi que Benoit de Guibert, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord étaient aussi de la partie et ont pu répondre aux questions des enfants. "Est-ce qu'on voit les déchets sur la mer ? De quoi avez-vous peur ? Comment se déroule la course ? Comment fait-on pour trouver les sponsors ? Est-ce que vous allez prendre un bateau à foils ?" Les interrogations allaient bon train et trouvaient toujours un passionné pour y répondre.

"Est-ce que tous les militaires reçoivent une formation de voile ?"

Avec cette question, le préfet maritime a parlé aux enfants des valeurs qu'apporte la voile : "Sur un bateau, on n'est pas toujours dans de bonnes conditions : parfois on a le mal de mer, il fait froid, il pleut, mais ça fait partie du jeu." De plus, parfois, il y a un équipage.

Louis Duc et le Préfet maritime ont répondu aux questions des enfants Impossible de lire le son.

"Sur un bateau de guerre comme sur un voilier, le chef de l'équipage doit se rappeler que tous les matelots, même le plus jeune, sont importants et que sans eux, il ne peut pas le faire avancer. Il faut faire preuve de solidarité et c'est pour ça que la voile est si importante dans la Marine." Louis Duc a ponctué les réponses de quelques anecdotes de ses voyages.