Vendée Globe. Louis Duc a cassé une dérive mais poursuit sa navigation

Sur le Vendée Globe, le skipper manchois Louis Duc a cassé sa dérive dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 février. "J'ai arrêté le bateau, et avec la caméra, j'ai vu que la cassure était nette. Il n'y a pas de voie d'eau, tout va bien. Pour le moment, ça ne me pénalise pas", indique le navigateur qui pointe 25e et qui poursuit donc sa route vers les Sables-d'Olonne où il doit arriver dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février.

Le skipper affirme : "Pour le moment tout va bien." - Louis Duc VG2024