Vendée Globe. Louis Duc de retour à Caen : "Un grand moment de partage"

Le Nouveau Bassin de Caen a vu accoster un skipper pas comme les autres : Louis Duc, 26e au Vendée Globe, a fait escale dans la ville où tout a commencé pour lui et son bateau. Il a été accueilli sous un beau soleil par un public enthousiaste, et l'émotion était palpable sur les quais.

Après 91 jours de course en solitaire, retrouver la terre ferme demande un temps d'adaptation. "Parfois, on se demande simplement : 'Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Juste un tour en bateau ?'" Et puis il comprend qu'il a peut-être fait rêver des gens, ou inspiré des vocations : "Beaucoup d'écoles ont suivi cette aventure, et l'objectif, ce n'est pas forcément que les enfants se mettent à la voile ou qu'ils fassent un tour du monde, mais surtout qu'ils aillent au bout de leurs rêves."

Louis Duc est arrivé à Caen lundi 3 mars.

Un projet pédagogique captivant

Brune Huile d'André, enseignante en CE2 à Falaise, explique l'engouement de ses élèves pour le Vendée Globe : "Chaque élève avait choisi un skipper à suivre. Lorsque j'ai appris que Louis venait à Caen, je me suis dit que nous ne pouvions pas manquer cette occasion !" Cette course autour du monde a été au cœur d'un projet pédagogique : "Nous avons travaillé sur la géographie, mais aussi sur tout le vocabulaire maritime. Les élèves étaient très motivés et investis."

Pour accueillir Louis Duc, ils avaient préparé des questions, des banderoles et même une réplique en carton du Fives Lantana, son bateau, dont la photo lui avait été envoyée sur les réseaux sociaux. "Les enfants sont ravis, et nous aussi. C'était un grand moment de partage." Sur le port, un spectateur passionné par la course partage son admiration : "C'est une belle leçon de persévérance. Voir autant d'enfants venus avec leur classe, c'est magnifique, c'est inspirant."

Louis Duc est arrivé à Caen lundi 3 mars.