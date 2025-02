Vendée Globe. Louis Duc termine son premier tour du monde en 91 jours

Premier tour du monde en solitaire réussi pour Louis Duc, qui a terminé 26e du Vendée Globe après 91 jours et 8 minutes en mer. Celui qui a préparé son bateau à Caen est arrivé dimanche 9 février aux Sables-d'Olonne. Un moment de fierté pour le skippeur normand : "J'aurais très mal vécu de ne pas finir ce tour du monde, et aujourd'hui je suis plus que ravi."

Malgré les nombreuses avaries, Louis Duc a réussi à ramener au port un bateau qui était considéré comme épave lorsqu'il l'a récupéré il y a quatre ans. "J'ai pris mon pied à naviguer sur ce bateau, et je ne demande qu'une chose, c'est d'y retourner", a-t-il exprimé alors même qu'il venait de poser les pieds sur la terre ferme pour la première fois depuis trois mois.