[Photos] Cherbourg. Après son tour du monde Louis Duc revient à la maison

Après son Vendée Globe bouclé en 91 jours, 8 minutes et 48 secondes, le skipper normand Louis Duc revient dans sa région le temps d'un week-end.

"Je suis très heureux et très fier d'être de retour à Cherbourg", a déclaré Louis Duc en posant le pied à terre.

Le Barnevillais remonte son chenal en Imoca

Premier temps fort de son retour dans le Cotentin, Louis Duc a remonté le chenal de Barneville-Carteret à bord de son Imoca, samedi 1er mars dans la matinée, une première selon les habitants de la commune.

"Il faut que toutes les conditions soient réunies, une grande marée, peu ou pas de vent. S'il y a trop de risques, il devra annuler, il ne faut pas oublier que son Imoca est un bateau de course", expliquait David Legouet le maire de Barneville-Carteret quelques jours avant l'événement.

Louis Duc a été accueilli dans le port de Cherbourg par une foule nombreuse de fans, d'élus et d'amis.

"J'ai pu passer devant la maison de ma grand-mère, elle n'avait pas pu voir mon bateau avant. Il y avait mes parents aussi, c'était une grande fierté pour moi" confie le navigateur.

En raison de la hauteur trop importante du tirant d'eau (4,50m) l'Imoca de Louis Duc a été amarré dans le port et son navigateur a rejoint la terre ferme en zodiaque.

A cause des horaires de marée, Louis Duc n'a pas pu descendre à terre avant d'arriver à Cherbourg le soir.

Accueilli en héros à Cherbourg

Il a posé le pied à terre vers 19h, accueilli par le préfet maritime Benoît de Guibert, le maire de Cherbourg Benoît Arrivé, quelques élus et une foule nombreuse de fans passionnés. Parmi les admirateurs, les enfants des écoles de Valognes, Tollevast et de l'école de voile de Cherbourg ont pu rencontrer le navigateur, qu'ils ont suivi pendant son tour du monde, et lui poser des questions.

Surprise de dernière minute, Samantha Davies, la skippeuse arrivée 13e au classement du Vendée Globe a rejoint Louis Duc sur le podium pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

