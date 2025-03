Cherbourg. Un homme de 70 ans retrouvé mort dans le port de Chantereyne

Mardi 25 mars, vers 9h30, les employés du port de Chantereyne, port de plaisance de Cherbourg, ont aperçu le corps d'un homme inanimé au niveau du ponton Q. Aussitôt, les pompiers et la police ont été appelés sur les lieux pour sortir la victime de l'eau. L'homme de 70 ans est mort noyé dans le port. "Il était de forte corpulence et vêtu d'une veste de quart", indique Muriel Jozeau-Marigné, élue de la ville en charge du nautisme.

La piste de l'accident privilégiée

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du drame. "Nous avons pu retrouver ses documents d'identité dans son voilier. Selon les premières informations recueillies, il s'agit d'un plaisancier originaire de Versailles et de passage à Cherbourg. Un examen du corps sera effectué dans les prochains jours pour déterminer la cause de sa noyade mais pour l'instant la piste de l'accident est privilégiée", a expliqué Laurent Damarin, le commissaire de police de Cherbourg.