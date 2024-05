Cherbourg. Le nouveau commissaire de police va se rendre à Paris pour les Jeux olympiques

Laurent Damarin a pris ses fonctions de nouveau commissaire de police de Cherbourg depuis le lundi 1er avril, neuf mois après le départ de Louisa Yazid qui a pris la direction de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Le nouveau patron des policiers cherbourgeois arrive de la Gironde où il a été pendant deux ans chef de la division gestion et contrôle des activités maritimes de la délégation à la Mer et au Littoral. "J'ai eu envie d'un nouveau challenge dans ma carrière et j'ai vu ce poste de commissaire comme une passerelle intéressante, de la mer au territoire", précise Laurent Damarin. Ce dernier compte poursuivre le travail entrepris sur deux dossiers importants : la délinquance routière et les violences intrafamiliales.

Qui est le nouveau commissaire de police ?

Dans sa carrière, le nouveau commissaire a occupé plusieurs fonctions comme celui de chef de groupe à la police aux frontières de Mayotte au début des années 2000, où il était en charge du travail illégal entre autres. Il a également été nommé chef de service des activités nautiques à La Réunion de 2014 à 2019, puis coordinateur des opérations de sauvetage au CROSS Etel, dans le Morbihan, avant d'être nommé à Bordeaux en 2021.

Une activité déjà bien chargée

Pour son arrivée à la tête du commissariat de Cherbourg, le nouveau chef de police a dû gérer les actes de vandalisme sur et à proximité de la mosquée de Cherbourg : les tags islamophobes sur les murs, le tir d'arme à feu sur le portail ainsi que les véhicules incendiés sur un parking non loin. Il a également eu à faire face aux coups de feu dans le quartier des Provinces, sans oublier l'opération "Place nette" menée dans plusieurs endroits de la cité portuaire.

Direction les Jeux olympiques

Laurent Damarin prépare les Jeux olympiques avec pour commencer le passage de la flamme olympique le vendredi 31 mai à Cherbourg. Il a aussi été désigné comme le chef d'orchestre pour la mobilisation d'une cinquantaine de policiers manchois à partir du mercredi 24 juillet à Paris pour les JO 2024. Ce seront des forces de l'ordre des commissariats de Saint-Lô, Coutances, Granville et Cherbourg. Au sujet du 80e anniversaire du Débarquement de Normandie, pour lesquelles le chef de l'Etat Emmanuel Macron sera présent vendredi 7 juin dans la cité portuaire, le dispositif de sécurité était encore en cours de construction.