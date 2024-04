Cherbourg. Coup de feu dans un quartier : "plusieurs" tirs finalement évoqués

Le procureur de la République de Cherbourg a précisé jeudi 25 avril que "plusieurs" tirs - et non un seul comme évoqué dans un premier temps - ont eu lieu deux jours plus tôt, vers 5h du matin, dans le quartier des Provinces.

Des tirs ayant touché différents bâtiments

"Ces tirs n'ont pas atteint les mêmes bâtiments", précise Pierre-Yves Marot. Les investigations se poursuivent, une enquête ayant été ouverte. Parmi ces tirs, une balle avait été retrouvée au niveau d'une porte après avoir traversé la fenêtre d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble. A l'intérieur se trouvait un couple qui, heureusement, n'a pas été touché.