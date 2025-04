Caen. Mise à l'eau de l'IMOCA Fives Group - Lantana Environnement : Louis Duc entame une nouvelle page

Ce lundi 28 avril à Caen, Louis Duc a remis à l'eau son IMOCA Fives Group – Lantana Environnement fraîchement sorti de chantier après son tour du monde sur le Vendée Globe. Une mise à l'eau particulière, marquée par une ambiance beaucoup plus sereine que d'habitude : "Pour la première fois, on va pouvoir prendre un peu de temps", se réjouit le skipper.

Après la course, prendre le temps

Après deux mois de chantier minutieux, toutes les pièces d'usure ont été démontées, modifiées ou révisées. Résultat : "Le bateau est ressorti sans la moindre égratignure structurelle. Après un tour du monde, voir que le bateau n'a pas bougé, c'est vraiment sympa." La pression retombe. Avec le Vendée Globe désormais derrière lui, Louis Duc peut aborder cette nouvelle saison plus sereinement : "Pendant la course, j'ai perdu beaucoup de voile et j'ai passé la moitié du parcours sans pouvoir naviguer à 100%. Ça m'a beaucoup frustré. Cette année, je viens chercher du plaisir. Savoir que le bateau est enfin abouti et pouvoir enfin l'exploiter pleinement, c'est exactement ce que j'attends."

Dès mai-juin, Louis Duc prévoit d'organiser des sorties en mer avec ses partenaires pour les remercier de leur soutien tout au long du Vendée Globe. Puis cap sur la Transat Café l'Or en octobre, une belle occasion de renouer avec la navigation à 100%.

En parallèle, le marin prépare déjà l'avenir : il travaille sur un nouveau projet pour le Vendée Globe 2028, cette fois avec un bateau à foils, et une équipe encore plus professionnalisée.