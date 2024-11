Créances. Ancienne aide-soignante, elle ouvre un institut de beauté

Un nouveau commerce a ouvert début octobre à Créances. L'Institut pour tous a pris ses quartiers dans le salon LC Coiffure. Il est tenu par Léa Uséo, 26 ans. Il s'agit d'une reconversion pour cette ancienne aide-soignante. Tout a commencé à la fin d'un contrat.

Un métier du soin

"J'ai toujours été animée par le milieu de l'onglerie", assure la jeune femme. Elle s'est lancée sur les conseils de sa meilleure amie et la voilà avec un diplôme en onglerie et d'esthéticienne. Cette nouvelle activité n'est pas si éloignée de son ancien métier. "On est toujours dans le bien-être de la personne, mais sous un autre angle", estime-t-elle. Selon elle, être beau aide à aller mieux : "Les deux sont très très complémentaires. Ça va redonner de la confiance en soi à la personne." Elle garde aussi une attache avec son ancienne profession, car elle va à domicile auprès d'Ehpad, des IME ou des personnes en arrêt maladie les lundis après-midi.

L'activité est économiquement viable. "Il y a un réel besoin, il y a une réelle demande. Depuis le Covid, il y a vraiment eu un bond de ces métiers-là. Les gens prennent de plus en plus soin d'eux", analyse-t-elle. Et pourtant, "si on m'avait dit il y a trois ans, tu vas te retrouver chef d'entreprise en tant qu'esthéticienne, j'aurais dit non, ce n'est pas possible", sourit l'entrepreneuse. Elle ne regrette absolument pas cette nouvelle carrière.

Pratique. L'Institut pour tous, 35 place de la liberté, 50 710 Créances. Tél : 07 69 19 75 46.