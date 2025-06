Saint-Pair-sur-Mer. Lola Duraux se lance dans la création de bijoux à base de boutons

Boutons du Grenier est le nom de la marque de bijoux que vient de lancer Lola Druaux. Cette jeune femme de 26 ans habite à Saint-Pair-sur-Mer. Elle crée des bagues, des colliers ou des boucles d'oreilles. L'originalité de ses créations vient de sa matière première : des boutons qu'elle récupère en mercerie, dépôt-vente ou chez Emmaüs par exemple.

Cherche boutons uniques

Sur l'établi de Lola Druaux, il y a des pinces, des boutons, des chaînes en acier inoxydable pour faire les colliers… et des pièces déjà terminées. Cette passion pour les boutons, elle l'a développée depuis toute petite. "Ma maman est couturière et j'ai commencé à chiner des boutons dans sa boutique", explique la jeune femme. Dans cette activité c'est la partie recherche qui lui plaît le plus. "Ça me plaît de me creuser la tête à trouver une idée, à trouver le bon support pour le bon bouton. Je cherche des boutons qui sont très originaux et qui sont uniques justement pour pouvoir créer des bijoux uniques", assure-t-elle.

Rencontre avec Lola Druaux, créatrice de bijoux à base de boutons Impossible de lire le son.

Elle est aussi animatrice périscolaire mais se lance dans l'entrepreneuriat, qui est un domaine qui l'a toujours intéressée. "J'avais vraiment envie de lancer mon autoentreprise, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à savoir et je me forme tous les jours, petit à petit", détaille Lola Druaux. Et ça lui permet de mieux se connaître : "J'arrive à me trouver des qualités que je ne me connaissais pas du tout et ça c'est intéressant." Dans cette activité, elle apprécie aussi recycler des boutons pour ne pas créer de matière supplémentaire. Pour vendre ses créations, elle se rend sur les marchés de créateurs du territoire et sur les réseaux sociaux.