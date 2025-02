Granville. Des enfants redonnent vie à d'anciens bonhommes carnavals

Le carnaval de Granville est en approche. La 151e édition se déroulera, pour cinq jours de fête, du 28 février au 5 mars.

Mais la cité corsaire n'attend pas le démarrage du carnaval pour se parer de son identité festive. Des bonhommes carnavals, qui avaient servi l'année passée, ont été relookés par les enfants des centres de loisirs du territoire de Granville Terre et Mer. Ils sont en cours d'installation sur les ronds-points des entrées des villes de l'agglomération. Capucine, Jade, Emma et Léa, âgées de 6 à 8 ans, ont redonné vie au bonhomme carnaval installé sur le rond-point d'entrée de Saint-Pair-sur-Mer, route d'Avranches et elles ont hâte de participer à la fête. Les enfants sont très impliqués. Chaque année, ils réalisent l'affiche du carnaval chaque année et ils ont aussi leur propre cavalcade et leur propre bal pendant les festivités.

Les bonhommes sont installés sur les ronds-points de l'agglomération Granville Terre et Mer.