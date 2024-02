Solidarité. Carnaval de Granville : le char des Pauvres collecte plus de 12 000 euros

Après cinq jours de fête, de cavalcades effrénées, de chants, de musique et de bonne humeur, le carnaval de Granville est terminé. La 150e édition s'est conclue mardi 13 février avec une dernière cavalcade humoristique et satirique, le jugement et l'exécution du roi et la traditionnelle grande bataille de confettis.

L'évêque de la Manche présent

De son côté, le char des Pauvres a reçu une pluie de confettis... et de dons, conformément à la tradition du carnaval. La somme collectée s'élève à 12 916 euros. Elle sera reversée cette année au Secours catholique de Granville, pour servir ses actions de solidarité.

Pour la première fois dans l'histoire du carnaval, l'évêque du diocèse de Coutances-Avranches a participé au carnaval. Monseigneur Grégoire Cador, qui a pris place sur le char des Pauvres, était déguisé en apiculteur.

Monseigneur Cador participait pour la première fois au carnaval de Granville.

