Saint-Hilaire-du-Harcouët. A 25 ans, elle reprend une cordonnerie

Dans le magasin de Flavie Potey de Saint-Hilaire-du-Harcouët, on trouve du cirage, des chaussures, des chaussons, des brosses ou encore des embouchoirs. Dans l'arrière-boutique, le banc de cordonnerie permet de travailler les différentes matières qui composent les chaussures. La jeune femme de 25 ans a repris cette échoppe mi-novembre.

La cordonnerie est un métier qui revient selon Flavie Potey. "Les gens font attention à leur manière de consommer. Ils n'ont plus du tout envie de jeter, et donc ils viennent me voir pour savoir si c'est réparable", explique la jeune femme. Chaussures en cuir ou en toile, et même les baskets peuvent être réparées. "Le panier moyen est de 20€. Parfois, il faut juste faire un petit collage, donc là ce n'est pas très coûteux. Parfois, on fait le talon et la semelle. Là, on va chiffrer un peu plus, une cinquantaine d'euros", détaille-t-elle.

Un métier passion

Flavie Potey a découvert ce métier chez les Compagnons du devoir où elle voulait se former. "J'ai pris toute la liste des métiers et j'ai vu celui de cordonnier… une intuition. Et j'en ai trouvé une passion", assure-t-elle. Elle poursuit : "Dans l'imaginaire collectif, on pense toujours que c'est un métier très masculin, il faut beaucoup de force, mais non. On a beaucoup d'astuce. C'est de la précision plus que de la force."

La joie des clients

Plusieurs aspects lui plaisent dans ce métier. "J'aime le contact avec la clientèle, mais aussi de redonner vie à des objets qu'on pense perdu. Et puis c'est aussi d'avoir le retour du client qui me dit 'c'était mes chaussures préférées je suis content qu'elles revivent'. Ça, ça me rend trop heureuse", précise Flavie Potey.

Pour développer son activité, elle souhaite acheter des chaussures pour le réparer et les vendre en seconde main. Elle désire aussi présenter son métier à la jeune génération via les réseaux sociaux, notamment pour attirer une nouvelle clientèle, plus jeune.