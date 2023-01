Rouen. Le Climat chez vous, le défi écologique de deux amis

C'est sur les bancs du lycée Gustave-Flaubert de Rouen que Guillaume Labeyrie rencontre Nicolas Marques, originaire de Ry. Peu à peu, ils se lient d'amitié. L'un travaille à Rouen et l'autre à Nice, mais ils ont su garder le contact. Tous deux sensibles à l'écologie et aux enjeux du réchauffement climatique, ils ont décidé de créer leur association Le Climat chez vous.

Un constat environnemental alarmant

"Le projet est né cet été, détaille Guillaume Labeyrie. On a vécu un moment de bascule avec les incendies, les sécheresses et la canicule. Avec Nicolas, on s'est dit : pourquoi ne pas faire quelque chose." Un nouvel objectif se dessine peu à peu, celui de sensibiliser les populations au dérèglement climatique. "Avec Le Climat chez vous, nous allons réaliser un tour de France à vélo du 28 janvier au 6 mai pour valoriser les porteurs de projets engagés dans la lutte contre le dérèglement climatique", raconte le Rouennais. Son ami Nicolas est magicien professionnel à Nice. "Il a construit un spectacle de magie dédié au climat avec des tours de cartes, de l'hypnose et du mentalisme. Il va faire connaître son spectacle à travers notre voyage." De Nice jusqu'à Rouen, les deux amis vont rencontrer, à vélo, les habitants et les structures locales qui s'investissent déjà pour le climat. Pour ce faire, "je descends jusqu'à Nice en train et ensuite, avec Nicolas, nous allons dormir chez l'habitant pour parler du climat aux populations et aux structures que l'on va rencontrer sur place", explique Guillaume Labeyrie.

Et le périple s'annonce long. "On va notamment passer par Avignon, Brive, Nantes, Brest, Cherbourg et Caen avant d'arriver à Rouen. Le 6 mai, tous ceux qui le souhaitent pourront faire les derniers kilomètres à vélo avec nous." Ce projet a été mûrement réfléchi par les deux amis. Ensemble, ils ont d'ailleurs participé au concours Créactifs organisé par la Métropole de Rouen en 2022. Lors de la remise des prix, ils ont reçu 2 000 euros de la Métropole Rouen Normandie, 2 000 euros de prime transition sociale et écologique et 2 000 euros du centre des jeunes dirigeants. Pendant leur défi vélo, "on fera les interviews avec des porteurs de projets locaux que l'on postera sur nos réseaux sociaux", livre le jeune homme. Ils ont aussi prévu de "s'arrêter dans des campings ou dans des écoles en fonction des possibilités et d'offrir des moments de sensibilisation comme des fresques du climat dans les Ehpad. Il y a urgence à agir et à prendre conscience de ce qui se passe." Le 6 mai, pour leur arrivée, un concert gratuit sera organisé avec un artiste local. Son nom sera d'ailleurs prochainement dévoilé sur leurs réseaux sociaux, comme Facebook et Instagram.