Près de Dieppe. Collision frontale moto-voiture : une jeune femme de 25 ans meurt dans l'accident

Sécurité. Une femme de 25 ans est morte après un accident à moto, dimanche 5 octobre 2025 à Arques-la-Bataille près de Dieppe. Elle a percuté de plein fouet une voiture alors qu'elle cherchait à doubler. La passagère de la moto de 24 ans risque de perdre une jambe.

Publié le 06/10/2025 à 11h40, mis à jour le 06/10/2025 à 12h05 - Par Pierre Durand-Gratian
L'accident est intervenu alors que la conductrice de la moto tentait de doubler malgré une ligne blanche.  - Illustration

Le choc a été "d'une violence inouïe", rapporte une source policière.

Dimanche 5 octobre vers 20h25, une moto a percuté en face-à-face une voiture sur la RD54B à Arques-la-Bataille, près de Dieppe. "La moto a entrepris de doubler un véhicule alors qu'il y avait une ligne blanche", indique la même source policière. 

La conductrice est morte, sa passagère grièvement blessée

La conductrice de la moto, âgée de 25 ans, a eu une jambe arrachée par la violence du choc. Elle est morte sur place. Sa passagère, âgée de 24 ans, a été très grièvement blessée à une jambe. Toutes deux ont été retrouvées à une cinquantaine de mètres du lieu de l'impact. "Son pronostic vital était engagé. Elle risque de perdre cette jambe", précise toujours la même source. 

Dans le véhicule percuté, le conducteur âgé de 61 ans, un passager de 63 ans et une passagère de 64 ans, sont indemnes mais choqués. Une enquête est en cours, avec notamment des analyses sanguines sur les deux femmes à moto. 

