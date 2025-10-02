Seine-Maritime. Mort d'une automobiliste de 63 ans après un choc avec un bus à Yainville

Une femme de 63 ans est morte au volant de sa voiture, jeudi 1er octobre, après un choc avec un bus au niveau de la D982 à Yainville. L'accident a eu lieu vers 13h40 au niveau de la D982. Le décès a été constaté par le médecin du Smur appelé sur place en renfort des 19 pompiers et 6 engins mobilisés pour l'opération.

On ne connaît pas les circonstances exactes du drame. Le conducteur du bus, un homme de 33 ans est quant à lui sorti indemne de l'accident. Par ailleurs le bus ne transportait aucun passager.