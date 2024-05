Caux Seine Agglo. Semaine de la sécurité, le programme

Comme tous les ans, Caux Seine Agglo organise sa semaine de la sécurité. Elle se tiendra du 27 mai au 1er juin. Cette semaine est à destination du grand public, de professionnels et d'établissements scolaires du territoire. Cela permet de sensibiliser à la sécurité au sens large : routière, industrielle et domestique.

Programme

Lundi 27 mai

• Découverte des métiers de la police intercommunale – Visite du poste de police

De 18h à 19h au poste de police municipale intercommunale, rue Victor Hugo 76 330 à Port-Jérôme-sur-Seine.

Inscription : auprès de Sophie DUVAL | sophie.duval@cauxseine.fr

Fournir pièce d'identité à l'inscription (6 personnes max.)

Mardi 28 mai et mercredi 29 mai

• Visite de la société REVIMA

De 10h à 12h à REVIMA, Avenue Latham 76 490 à Rives-en-Seine.

Inscription auprès de Rachel Cardon | risques@cauxseine.fr

Fournir pièce d'identité à l'inscription.

• Découverte des métiers de la police intercommunale – Visite du poste de police

De 18h à 19h au poste de police municipale intercommunale, rue Victor Hugo 76330 à Port-Jérôme-sur-Seine.

Inscription : auprès de Sophie DUVAL | sophie.duval@cauxseine.fr

Fournir pièce d'identité à l'inscription (6 personnes max.)

Jeudi 30 mai

• Sensibilisation sur l'utilisation des sièges auto

De 8h30 à 9h30 au parking de l'école à Saint-Antoine-la-Forêt en accès libre.

Evénement organisé par l'association Dos à la route en partenariat avec la Police Municipale Intercommunale de Caux Seine Agglo.

• Découverte des métiers de la police intercommunale – Visite du poste de police

De 18h à 19h au poste de police municipale intercommunale, rue Victor Hugo 76 330 à Port-Jérôme-sur-Seine.

Inscription : auprès de Sophie DUVAL | sophie.duval@cauxseine.fr

Fournir pièce d'identité à l'inscription (6 personnes max.)

Samedi 1er juin

• Manœuvres pompiers – caserne de Rives-en-Seine

Démonstration de manœuvres incendie et présentation du matériel d'intervention en exposition devant le centre de secours.

De 9h à 11h30 et de 14h à 16h (2 manœuvres incendie entre 9h et 11h) à la caserne des Pompiers – Rue Ambion 76 490 Rives-en-Seine.

Organisé par les Pompiers de Rives-en-Seine et le SDIS 76 en accès libre.

• Présence de l'équipe recrutement et communication des pompiers

De 9h à 11h et de 14h à 16h30, Place de la mairie 76 490 à Rives-en-Seine en accès libre.

• Portes ouvertes du centre d'incendie et de secours de PJ2S

Portes ouvertes et une manœuvre incendie le matin, une manœuvre secours routier l'après-midi, et différents ateliers pour les adultes et les enfants.

De 9h à 16h30. Manœuvre incendie (10h30) et manœuvre secours routier (14h30).

Organisé par le SDIS76 au 19, rue Victor Hugo à Port-Jérôme-sur-Seine en accès libre.

• Journée grand public

De 10h à 17h, sur la Place de la Mairie à Rives-en-Seine. L'accès à cette journée est libre et ouvert à tous.

Cette journée sera l'occasion pour les habitants du territoire de participer à diverses animations et démonstrations, tout en se sensibilisant aux enjeux de la sécurité au quotidien. Parmi les temps forts de l'événement, une voiture tonneau, dispositif pour simuler les retournements d'un véhicule, sera présente pour une démonstration spectaculaire, ainsi qu'un simulateur de choc pour une expérience immersive.