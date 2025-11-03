En ce moment Team LORDE
Politique. Antoine Casini se lance dans la course des municipales à Caen

Politique. Conseiller départemental du Calvados, Antoine Casini se lance pour la première fois comme tête de liste aux élections municipales de Caen pour 2026.

Publié le 03/11/2025 à 15h19, mis à jour le 03/11/2025 à 15h20 - Par Lilian Fermin
Antoine Casini est candidat aux élections municipales de 2026 à Caen. Il sera opposé à Rudy L'Orphelin et Xavier Le Coutour.

Après Rudy L'Orphelin et Xavier Le Coutour, un troisième candidat se déclare comme tête de liste pour les élections municipales à Caen. Antoine Casini s'est officiellement lancé dans la course samedi 1er novembre, pour la première fois. Historiquement affilié au Parti socialiste, qu'il a quitté il y a 8 ans maintenant, Antoine Casini, 57 ans, est actuellement conseiller départemental du canton de Caen 3.

"Je me suis éloigné des grands partis traditionnels, en raison même de cette succession de perte de repères et du brouillage des convictions", déclare celui qui se réclame politiquement proche d'Arnaud Montebourg.

Issu de la gauche républicaine, Antoine Casini entend mettre sur la table certains sujets comme le logement, les transports, l'attractivité, l'éducation ou encore la sécurité et la tranquillité. Entouré de femmes et d'homme qui sont "d'abord des citoyens engagés avant d'être des militants encartés", le candidat est soutenu par le Parti radical de gauche et Equinoxe, un mouvement écologiste créé en 2021.

