Municipales 2026. Xavier Le Coutour officiellement candidat à Caen

Conseiller municipal depuis 1995, Xavier Le Coutour affirme se présenter aux élections municipales de 2026 et vise la mairie de Caen. Il entend mener une liste d'union citoyenne, dépassant son mouvement Citoyens à Caen. "Elle est destinée à ceux qui veulent mettre d'abord les citoyens en avant, devant les arrangements de partis", exprime-t-il.

Pas de ralliement avec Rudy L'Orphelin au programme

Il explique travailler depuis deux ans à l'échelle de chaque quartier de Caen pour correspondre au mieux aux atouts et faiblesses de chacun. Si des propositions par quartiers seront faites, d'autres le seront à l'échelle de la ville, mais aussi de l'intercommunalité. "Nous sommes déjà en discussion avec des candidats d'autres villes, sur des sujets comme l'eau, les transports, ou le PLH, Programme local de l'habitat", illustre-t-il.

En 2020, Xavier Le Coutour s'était rallié derrière la liste de l'écologiste Rudy L'Orphelin, à nouveau candidat en 2026, bénéficiant du soutien du PS et du PCF. Si une union n'est pas d'actualité, Xavier Le Coutour affirme "ne jamais exclure quoi que ce soit". Pour le moment, il admet avoir "des objectifs proches" avec Rudy L'Orphelin, mais émet des réserves sur "la façon", critiquant "une prise de pouvoir des logiques d'appareils des partis nationaux".