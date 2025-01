Municipales 2026. A Caen, Rudy L'Orphelin veut "mettre le climat à l'agenda" et "rassembler la gauche"

Alors que les élections municipales sont dans plus d'un an, Rudy L'Orphelin annonce briguer la mairie de Caen en 2026. Sa liste avait été créditée de 25,56% des voix en 2020, mais celle conduite par Joël Bruneau s'était imposée au premier tour. Vendredi 31 janvier, il exposait un peu plus sa vision des choses.

Une gauche unie ?

Pour espérer l'emporter contre l'actuel maire Aristide Olivier, qui a déjà déclaré sa volonté de candidater à sa succession, l'écologiste appelle "à un large rassemblement, de la gauche, des écologistes, mais aussi des acteurs de la société civile". Dans l'optique de n'avoir qu'une seule candidature pour toute la gauche, Rudy L'Orphelin propose d'en être la tête de liste. "Je sais que c'est une voie étroite, mais c'est celle qui nous permettrait de l'emporter."

D'où son envie de lancer les hostilités dès à présent. Le candidat a écrit aux autres forces de la gauche, et affirme que des discussions sont en cours. Avec le Parti socialiste, "un partenaire", une rencontre est d'ailleurs bientôt prévue. Rudy L'Orphelin reste "optimiste quant à un rassemblement."

Déjà des orientations et des idées

S'il bâtit son projet autour de l'écologie et de la justice sociale, Rudy L'Orphelin entend surtout "mettre le climat à l'agenda des élections municipales". Il insiste sur l'urgence d'agir, de manière concrète, et propose des pistes : "des offres de transports en commun, produire une énergie renouvelable localement, ou mettre en place la réhabilitation thermique des logements".

D'ailleurs, il veut lutter contre le coût de l'immobilier, en souhaitant que Caen "expérimente l'encadrement des loyers". L'écologiste ne manque pas d'évoquer sa volonté d'avoir une ville "toujours plus verte, et d'ouvrir de nouveaux parcs et jardins".

Pour évoquer sa campagne, rassembler et écouter, Rudy L'Orphelin promet un premier grand rendez-vous au mois de mars. Ce sera déjà l'occasion d'évoquer de grandes thématiques en public.