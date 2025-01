Municipales 2026. Rudy L'Orphelin candidat à la mairie de Caen

Rudy L'Orphelin, président du groupe "Caen Ecologiste et Citoyenne" et actuel conseiller régional de Normandie, sera candidat aux municipales de 2026 pour la ville de Caen. A 42 ans, il a été choisi par les adhérents écologistes pour glaner le poste de maire, et ainsi remplacer Aristide Olivier qui a récemment remplacé Joël Bruneau.

Déjà connu à la mairie ?

Rudy L'Orphelin est un engagé de longue date à Caen. Il a connu le poste de maire adjoint en charge de l'environnement entre 2008 et 2014, lors du mandat de Philippe Duron (PS).

Il s'était également présenté lors des élections en 2020, en conduisant la liste "Caen Ecologiste et Citoyenne", face à Joël Bruneau, et avait recueilli plus de 25% des suffrages.