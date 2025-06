Caen. Municipales 2026 : une partie de la gauche s'allie derrière Rudy L'Orphelin

A neuf mois des élections municipales, les choses s'accélèrent à Caen. Si Aristide Olivier représentera la majorité sortante et sera bien candidat à son poste, il aura face à lui Rudy L'Orphelin, représentant Les Ecologistes. Lundi 16 juin, différents acteurs politiques de la ville ont officialisé leur union derrière cette candidature. Parmi eux le Parti socialiste, représenté par la responsable départementale Martine Denis et le député Arthur Delaporte, ou le Parti communiste français, et son chef de file à Caen Allan Bertu. "Ce rassemblement a vocation à s'élargir", incite le candidat, entouré aussi d'acteurs civils. Les conditions pour le rejoindre : "Partager nos valeurs d'humanisme, d'engagement autour de la gauche sociale et écologique." Et La France insoumise alors ? "Ce rassemblement est ouvert à tous les partis qui se reconnaissent dans le projet que l'on propose, et les priorités énoncées", répond Rudy L'Orphelin.

Pour Arthur Delaporte, cette alliance "est le signe d'une volonté de ne pas reproduire les divisions du passé, car on partage l'essentiel : la bifurcation écologique et sociale pour Caen". En 2020, la liste de droite menée par Joël Bruneau l'avait emporté dès le premier tour. Rudy L'Orphelin, déjà candidat, avait récolté un quart des voix, devançant la liste du Parti Socialiste (9,29%) de Gilles Déterville, ou celle d'Aurélien Guidi, autre candidat de gauche (5,29%.)