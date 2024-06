Elections législatives 2024. Arthur Delaporte, ex-député du PS, se représente dans le Calvados

Arthur Delaporte, porte-parole du groupe des socialistes à l'Assemblée nationale, annonce être candidat à sa propre succession dans la 2e circonscription du Calvados. Il appelle d'ailleurs "à la création d'un front populaire de la gauche sociale et écologique", afin de contrer la montée de l'extrême droite. "Je suis déterminé et prêt à partir au combat. J'espère que nous aurons le sens de l'union", déclare l'ancien député, qui rappelle que son camp n'a que cinq jours pour s'entendre et trouver un candidat dans chacune des 577 circonscriptions.

Des idées bien claires

"Je me suis engagé en politique, car l'extrême droite est une menace pour notre pays, rappelle-t-il. En tant que citoyen, je suis très inquiet, à la suite de ce coup de poker sur la démocratie de la part du président de la République."

Revenir sur la réforme des retraites, sur la réforme de l'assurance chômage et du RSA, proposer une revalorisation des salaires ou un plan ambitieux de transformation écologique du pays… Voilà les idées que porte Arthur Delaporte.

"J'ai toujours été en campagne depuis mon élection, je n'ai pas arrêté d'être présent sur les marchés ou faire du porte à porte. Je vais donc continuer ce que je faisais déjà", assène-t-il. Il peut d'ailleurs compter sur un territoire plutôt acquis à sa cause. Au sein de la 1re et de la 2e circonscription du Calvados, la liste du PS aux élections européennes est ressortie en tête. "Je considère que nous avons encore de la ressource et des forces, mais je ne vais pas fanfaronner, ce score nous impose des responsabilités, de porter les valeurs qui ont été les nôtres durant la campagne. Mais aussi d'être artisan du rassemblement, et j'y suis prêt."