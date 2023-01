Sport santé. Le Rouen Sapins Football Club, un exemple pour l'inclusion des femmes

En plus de la compétition ou du sport santé, le Rouen Sapins Football Club développe aussi des programmes pour aider les jeunes du quartier.

Bruno Correa est à la base du projet d'équipes féminine, impulsé en 2017 par le Rouen Sapins FC (RSFC). "On a commencé avec 13 filles, aujourd'hui on a dépassé la centaine", se félicite le coach. L'équipe U18 du RSFC évolue en Régional 1 avec de bons résultats. "On est classé deuxième au championnat derrière Caen, on a l'ambition de finir premier sur la deuxième partie de saison."

"Moi, j'aimerais qu'on enlève cette étiquette de club de quartier pour qu'on devienne un club dans un quartier", explique le coordinateur, qui espère que la structure se professionnalise à l'avenir. Celle-ci ne se limite pas qu'au foot et intervient sur plusieurs champs, notamment sociaux. "C'est la spécificité du public qui le demande", explique Bruno Correa. Le club a, par exemple, signé une convention avec le collège Georges-Braque pour lutter contre le décrochage scolaire et a développé deux sections sport étude.

Le RSFC propose aussi de l'aide au devoir mêlée à la pratique sportive avec le dispositif "mon mercredi au foot", à destination des primaires qui peuvent aussi profiter de quelques sorties extrascolaires.