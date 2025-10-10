Près d'Yvetot. Une adolescente de 16 ans perd la vie dans un accident au volant de sa voiturette

Un nouveau drame de la route, mercredi 8 octobre à Baons-le-Comte. Peu avant 21h, une voiture et une voiturette se sont percutées sur la RD240. La conductrice de la voiture sans permis, âgée de 16 ans, est décédée. L'équipe du Smur, dépêchée sur place, n'a rien pu faire.

16 pompiers mobilisés

Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 18 ans, a été légèrement blessé et transporté au CHU de Rouen. L'intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers et six engins. La police s'est rendue sur place pour ouvrir une enquête.