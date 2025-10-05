Politique. Sébastien Lecornu dévoile une partie de son gouvernement, deux ministres normands y figurent

En ce moment Particule MIKI
Politique. Après des semaines de tractations, une partie du gouvernement de Sébatien Lecornu a été dévoilée dimanche 5 octobre. En plus du Premier ministre, deux Normands y figurent.

Publié le 05/10/2025 à 20h31 - Par Mathilde Rabaud
Nommé à Matignon le 9 septembre, Sébastien Lecornu a enfin annoncé, dimanche 5 octobre, la composition d'une partie son gouvernement, avec les noms de ses principaux ministres. Au final, peu de nouveaux entrants et 12 ministres reconduits. Deux Normands y figurent en plus du Premier ministre eurois : il s'agit d'Elisabeth Borne, issue du Calvados et reconduite à l'Education nationale et de Bruno Le Maire, ancien député de l'Eure qui fait son retour dans un gouvernement un an après son départ de Bercy.

Gouvernement Lecornu : les noms dévoilés

• Premier ministre : Sébastien Lecornu

• Porte-parole du gouvernement : Aurore Bergé, également ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité hommes-femmes

• Ministre de l'Economie : Roland Lescure

• Ministre des Comptes publics : Amélie de Montchalin

• Ministre de l'Intérieur : Bruno Retailleau

• Ministre de l'Education nationale : Elisabeth Borne

• Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Jean-Noël Barrot

• Ministre de la Transition écologique : Agnès Pannier-Runacer

• Ministre de la Justice : Gérald Darmanin

• Ministre du Travail et de la Santé et des Solidarités : Catherine Vautrin

• Ministre de la Culture : Rachida Dati

• Ministre des Armées : Bruno Le Maire

• Ministre de l'Agriculture : Annie Genevard

• Ministre des Outre-mer : Manuel Valls

• Ministre des Sports : Marina Ferrari

• Ministre de l'Aménagement du territoire : Eric Woerth

• Ministre de la Transformation et de l'action publique : Naïma Moutchou

• Ministre des transports : Philippe Tabarot

• Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement : Mathieu Lefèvre

