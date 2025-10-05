Politique. Sébastien Lecornu dévoile une partie de son gouvernement, deux ministres normands y figurent

Nommé à Matignon le 9 septembre, Sébastien Lecornu a enfin annoncé, dimanche 5 octobre, la composition d'une partie son gouvernement, avec les noms de ses principaux ministres. Au final, peu de nouveaux entrants et 12 ministres reconduits. Deux Normands y figurent en plus du Premier ministre eurois : il s'agit d'Elisabeth Borne, issue du Calvados et reconduite à l'Education nationale et de Bruno Le Maire, ancien député de l'Eure qui fait son retour dans un gouvernement un an après son départ de Bercy.
Gouvernement Lecornu : les noms dévoilés
• Premier ministre : Sébastien Lecornu
• Porte-parole du gouvernement : Aurore Bergé, également ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'égalité hommes-femmes
• Ministre de l'Economie : Roland Lescure
• Ministre des Comptes publics : Amélie de Montchalin
• Ministre de l'Intérieur : Bruno Retailleau
• Ministre de l'Education nationale : Elisabeth Borne
• Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Jean-Noël Barrot
• Ministre de la Transition écologique : Agnès Pannier-Runacer
• Ministre de la Justice : Gérald Darmanin
• Ministre du Travail et de la Santé et des Solidarités : Catherine Vautrin
• Ministre de la Culture : Rachida Dati
• Ministre des Armées : Bruno Le Maire
• Ministre de l'Agriculture : Annie Genevard
• Ministre des Outre-mer : Manuel Valls
• Ministre des Sports : Marina Ferrari
• Ministre de l'Aménagement du territoire : Eric Woerth
• Ministre de la Transformation et de l'action publique : Naïma Moutchou
• Ministre des transports : Philippe Tabarot
• Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement : Mathieu Lefèvre
