Manche. A 109 ans, Maurice Le Coutour devient le doyen de la France

Le nouveau doyen de France vit désormais dans la Manche. Maurice Le Coutour, 109 ans et originaire de Gouberville dans le Val de Saire, réside depuis 2021 dans une maison de retraite à Barfleur. Il aura 110 ans le 12 mai 2024.

Qui était l'ancien doyen ?

André Ludwig, l'ancien doyen, avait 111 ans et 214 jours, et habitait dans le Maine-et-Loire. Il s'est éteint samedi 6 janvier. Selon l'Institut national d'études démographiques et la base de données internationale sur la longévité, le centenaire est le doyen des Français connu. L'existence d'un homme plus âgé mais non médiatisé est possible. Né en 1914, Maurice Le Coutour, ancien employé dans une épicerie ou chauffeur de car scolaire, doit fêter ses 110 ans le dimanche 12 mai. Chez les femmes, la doyenne des Français est Marie-Rose Tessier, 113 ans. La doyenne est originaire de Vendée.