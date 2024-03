Normandie. De nouveaux travaux menés sur la RN13 et la RN174 : des portions fermées à la circulation

Des travaux de remplacement de la signalisation directionnelle au niveau de la RN13 seront menés du lundi 11 au mercredi 13 mars, au soir et la nuit, par la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO), dans le secteur de Carentan.

Fermeture trois nuits de suite

Ces travaux, programmés initialement en février, n'avaient pas pu avoir lieu à cause d'aléas climatiques. Ce chantier, localisé sur la RN13 entre les échangeurs de Saint-Côme-du-Mont et le diffuseur RN174/RN13, aura lieu de nuit, de 20h à 8h. La RN13 sera fermée dans le sens Caen – Cherbourg entre le diffuseur RN174/RN13 et l'échangeur "Saint-Hilaire-Petitville". La RN174 le sera aussi dans le sens Rennes – Cherbourg au niveau de l'échangeur de "Saint-Jean-de-Daye". Des déviations locales seront mises en place.