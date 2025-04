People. Albert II de Monaco révèle le lien entre la Normandie et le prénom d'un de ses jumeaux !

En ce début avril, la famille princière monégasque a quitté le rocher pour une escapade bien plus tempérée… direction la Normandie. Du 9 au 11 avril, Albert, Charlène, Jacques et Gabriella de Monaco ont arpenté la Manche et le Calvados. Objectif affiché ? Faire découvrir aux jumeaux de dix ans un pan essentiel de leur histoire.

"Ce voyage, c'était l'occasion de leur montrer où se trouvent certaines de leurs racines", a confié le prince au média Point de Vue. Et parmi ces racines, un nom : Jacques de Matignon.

Jacques : un prénom doublement symbolique

Quand il s'agit de choisir un prénom princier, on imagine souvent des heures de délibérations, des listes à rallonge, un protocole. Mais pour Jacques, l'un des jumeaux princiers, l'histoire est bien plus touchante. "Jacques est un prénom assez commun en Afrique du Sud et l'un des cousins de mon épouse, malheureusement disparu, s'appelait Jacques", a révélé le prince Albert.

Un hommage à un proche de Charlène, donc. Mais ce n'est pas tout. Car le souverain a aussi trouvé un lien direct entre son fils et un ancêtre normand. Jacques marche dans l'ombre prestigieuse de Jacques Ier, un Manchois à Monaco. "Je lui ai dit qu'il y avait aussi eu des Jacques dans la famille, grâce à ce lien bien sûr avec les Matignon. C'est en échangeant que nous avons décidé d'appeler notre fils ainsi."

Matignon, Torigni : quand la Normandie façonne la principauté

Ce lien avec les Matignon, c'est bien plus qu'un nom dans un arbre généalogique. Il remonte à Jacques Goyon de Matignon, né en 1689 à Torigni-sur-Vire (Manche), devenu Jacques Ier, prince souverain de Monaco en 1731. Marié à la princesse Louise-Hippolyte de Monaco, ce Normand a marqué l'histoire monégasque en assurant la transition dynastique.

Son père, Jacques III, possédait d'ailleurs les terres d'Hautot-sur-Mer, en Seine-Maritime. Oui, on le sait : la Normandie a été, pendant un temps, territoire du prince de Monaco.

La Normandie, ce berceau royal oublié

Entre hommage personnel, héritage dynastique et racines territoriales, le prénom Jacques est ainsi devenu le point de jonction entre passé et présent et entre Monaco et la Manche !